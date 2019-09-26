Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hebe: A Estrela do Brasil
6.5
Kinoafisha Films Hebe: A Estrela do Brasil
6.5

Hebe: A Estrela do Brasil

, 2019
Hebe: A Estrela do Brasil
Brazil / Biography, Drama / 18+
Poster of Hebe: A Estrela do Brasil
6.5

Cast

Marco Ricca
Lélio Ravagnani
Andréa Beltrão
Hebe Camargo
Danton Mello
Cláudio Pessutti
Caio Horowicz
Marcello Camargo Capuano
Danilo Grangheia
Walter Clark
Gabriel Braga Nunes
Décio Capuano
Cláudia Missura
Nair Bello
Karine Teles
Karine Teles
Lolita Rodrigues
Daniel Boaventura
Sílvio Santos
Fernando Eiras
Joesley Castro Magalhães
Director Maurício Farias
Writer Carolina Kotscho
Composer Branco Mello, Emerson Villani
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2019
World premiere 26 September 2019
Release date
26 September 2019 Brazil
Worldwide Gross $224,934
Production Loma Filmes
Also known as
Hebe: A Estrela do Brasil, Hebe: The Brazilian Star, Hebe, Hebe - A Estrela do Brasil, Эбе: Звезда Бразилии

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more