Cast
Marco Ricca
Lélio Ravagnani
Danton Mello
Cláudio Pessutti
Caio Horowicz
Marcello Camargo Capuano
Danilo Grangheia
Walter Clark
Gabriel Braga Nunes
Décio Capuano
Cláudia Missura
Nair Bello
Daniel Boaventura
Sílvio Santos
Cast and Crew
Director
Maurício Farias
Writer
Carolina Kotscho
Composer
Branco Mello, Emerson Villani
Film details
Country
Brazil
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2019
World premiere
26 September 2019
Worldwide Gross
$224,934
Production
Loma Filmes
Also known as
Hebe: A Estrela do Brasil, Hebe: The Brazilian Star, Hebe, Hebe - A Estrela do Brasil, Эбе: Звезда Бразилии