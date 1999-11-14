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Poster of Mary, Mother of Jesus
5.5
Kinoafisha Films Mary, Mother of Jesus
5.5

Mary, Mother of Jesus

, 1999
Mary, Mother of Jesus
USA / Drama / 18+
Poster of Mary, Mother of Jesus
5.5

Cast

Christian Bale
Christian Bale
Jesus of Nazareth
Pernilla August
Pernilla August
Mary of Nazareth
David Threlfall
David Threlfall
Joseph of Nazareth
Edward Hardwicke
Zachariah
Geraldine Chaplin
Geraldine Chaplin
Elizabeth
John Shrapnel
Simon
Melinda Kinnaman
Young Mary
Simone Bendix
Mary Magdalene
Hywel Bennett
Herod
Toby Bailiff
Young Jesus
Director Kevin Connor
Writer Albert Ross
Composer Ken Thorne
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1999
World premiere 14 November 1999
MPAA PG-13
Production HCC Happy Crew Company, Hallmark Entertainment, The Shriver Family Film Company
Also known as
Mary, Mother of Jesus, Maria, Jesu mor, María, madre de Jesús, Maria, Mãe de Jesus, Fecioara Maria, Jesus, Maria - Die heilige Mutter Gottes, Maria, em Nome da Fé, Maria, i mitera tou Iisou, Mária, Jézus anyja, Maria, madre di Gesù, Maria, matka Jezusa, María: Madre de Dios, Marie, mère de Jésus, Marija, Jezaus motina, Mary & Jesus, Богородица, Иисус, Марія, мати Ісуса, Мери, майката на Исус, ジーザス

Film rating

5.5
Rate 11 votes
5.5 IMDb
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