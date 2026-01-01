Country Great Britain / Germany / Denmark / Netherlands / France

Runtime 1 hour 25 minutes

Production year 1994

World premiere 23 February 1994

Release date 23 February 1994 Russia 18+ 23 February 1994 France 23 February 1994 Kazakhstan 10 August 1994 USA 23 February 1994 Ukraine

MPAA R

Production Les Films Ariane, Woodline Films Ltd., Kenneth Madsen Filmproduktion A/S