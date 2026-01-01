Menu
Poster of Royal Deceit
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.4
Kinoafisha Films Royal Deceit

Royal Deceit

Prince of Jutland 18+
Country Great Britain / Germany / Denmark / Netherlands / France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1994
World premiere 23 February 1994
Release date
23 February 1994 Russia 18+
23 February 1994 France
23 February 1994 Kazakhstan
10 August 1994 USA
23 February 1994 Ukraine
MPAA R
Production Les Films Ariane, Woodline Films Ltd., Kenneth Madsen Filmproduktion A/S
Also known as
Prince of Jutland, Royal Deceit, Thrones & Empires, Amled - Die Rache des Königs, Amled, prinsen af Jylland, Der Prinz von Jütland, Jutland - Reinado de Ódio, Jütland hercege, Jutlandi prints, Jutlandijos princas, Jutský princ, Książę Jutlandii, La leyenda del príncipe, La verdadera historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, Le Prince de Jutland, O Príncipe de Jutland, Prinsen af Jylland, Prinsen av Jylland, The Prince of Denmark, Valtikka veressä, Краљевска превара, Принц Ютландии, Принц Ютландії, Принцът на Ятланд, 聖戰豪情
Director
Gabriel Axel
Cast
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
Helen Mirren
Helen Mirren
Christian Bale
Christian Bale
Brian Cox
Brian Cox
Kate Beckinsale
Kate Beckinsale
Cast and Crew
Film rating

6.2
Rate 13 votes
5.4 IMDb
Quotes
Geruth What have you done?
Amled And you mother? What have you done?
Geruth You've regained your senses.
Amled You can't regained what you've never lost. I'm in my right mind, I always have been. But where has your mind been, and where have your eyes been?
