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Poster of The Famous Five and the Valley of Dinosaurs
5.2
Kinoafisha Films The Famous Five and the Valley of Dinosaurs
5.2

The Famous Five and the Valley of Dinosaurs

, 2018
Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier
Germany / Adventure, Family / 18+
Poster of The Famous Five and the Valley of Dinosaurs
5.2

Cast

Jacob Matschenz
Jacob Matschenz
Marty Bach
Peter Prager
Carl Herzog
Melika Foroutan
Melika Foroutan
Barbara Herzog
Allegra Tinnefeld
George
Marinus Hohmann
Julian
Ron Antony Renzenbrink
Dick
Amelie Lammers
Anne
Bobby
Timmy
Dirk Borchardt
Hans
Dirk Borchardt
Hans
Milan Peschel
Milan Peschel
Kurt Weiler
Director Mike Marzuk
Writer Enid Blyton, Mike Marzuk
Composer Wolfram de Marco
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2018
World premiere 15 March 2018
Release date
16 March 2018 Austria
15 March 2018 Germany
15 March 2018 Spain
Worldwide Gross $3,273,025
Production Sam Film
Also known as
Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier, The Famous Five and the Valley of Dinosaurs, 5人の友人 - 恐竜の谷で, De fem i dinosaurernes dal, Els Cinc i la vall dels dinosaures, Fünf Freunde - Im Tal der Dinosaurier, I magnifici cinque - La valle dei dinosauri, Le Club des Cinq et la vallée des dinosaures, Los cinco y el valle de los dinosaurios, Piątka przyjaciół i dolina dinozaurów, Viis sõpra ja dinosauruste org, Великолепната петорка и долината на динозаврите, Fünf Freunde 5 - Im Tal der Dinosaurier

Film rating

5.2
Rate 15 votes
5.3 IMDb
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