Also known as

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier, The Famous Five and the Valley of Dinosaurs, 5人の友人 - 恐竜の谷で, De fem i dinosaurernes dal, Els Cinc i la vall dels dinosaures, Fünf Freunde - Im Tal der Dinosaurier, I magnifici cinque - La valle dei dinosauri, Le Club des Cinq et la vallée des dinosaures, Los cinco y el valle de los dinosaurios, Piątka przyjaciół i dolina dinozaurów, Viis sõpra ja dinosauruste org, Великолепната петорка и долината на динозаврите, Fünf Freunde 5 - Im Tal der Dinosaurier

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