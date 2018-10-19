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Poster of Badhaai Ho
7.9
Kinoafisha Films Badhaai Ho
7.9

Badhaai Ho

, 2018
Badhaai Ho
India / Drama, Comedy / 18+
Poster of Badhaai Ho
7.9

Cast

Ayushmann Khurrana
Nakul Kaushik
Sanya Malhotra
Sanya Malhotra
Renee Sharma
Gajraj Rao
Jeetender Kaushik
Neena Gupta
Priyamvada Kaushik
Surekha Sikri
Durga Devi Kaushik
Sheeba Chaddha
Sangeeta Sharma
Shardul Rana
Gullar Kausik
Rahul Tewari
Junaa
Arun Kalra
Sunil Ji
Monika Agnihotrie
Senior Surgeon
Director Amit Sharma
Writer Akshat Ghildial, Jyoti Kapoor, Shantanu Srivastava
Composer Abhishek Arora
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2018
World premiere 19 October 2018
Release date
19 October 2018 India
Worldwide Gross $26,125,610
Production Chrome Pictures, Junglee Pictures
Also known as
Badhaai ho, Congratulations There, Поздравляем!, Badhai Ho

Film rating

7.9
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Badhaai Ho
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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