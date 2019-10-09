Menu
Poster of Latte and the Magic Waterstone
Рейтинги
5.6 IMDb Rating: 5.6
5 posters
Kinoafisha Films Latte and the Magic Waterstone

Latte and the Magic Waterstone

Latte & The Magic Waterstone 18+
Latte and the Magic Waterstone - trailer in russian
Latte and the Magic Waterstone  trailer in russian
Country Germany
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2018
Online premiere 9 October 2019
World premiere 9 October 2019
Release date
27 February 2020 Russia Ten Letters 6+
25 December 2019 Austria
25 December 2019 Brazil
17 March 2023 Bulgaria B
6 August 2020 Denmark
16 July 2021 Estonia L
11 December 2019 France
25 December 2019 Germany
19 December 2019 Hungary
6 March 2020 Italy
6 February 2020 Kuwait
20 February 2020 Lebanon
20 April 2023 Montenegro
12 February 2020 Netherlands
6 March 2020 Norway
10 June 2022 Poland b.o.
23 April 2020 Portugal
7 February 2020 Romania
20 April 2023 Serbia
7 August 2020 Sweden
29 January 2020 Turkey
20 February 2020 Ukraine
19 June 2020 Viet Nam
Worldwide Gross $5,519,998
Production Dreamin' Dolphin Film, Eagle Eye Filmproduktion, Grid Animation
Also known as
Latte Igel und der magische Wasserstein, Latte & the Magic Waterstone, Le Cristal magique, Ev'en Ha'Ma'yim Ha'Ksouma, Jeżyk i przyjaciele, Kirpi Latte ve Büyülü Taş, Latė ir stebuklingas akmuo, Latte e la pietra magica, Latte és a titokzatos varázskő, Latte Igelkott och den magiska vattenstenen, Latte Pinnsvin, Latte Pinnsvin og den Magiske Vannsteinen, Latte și cristalul fermecat, Latte y la piedra mágica, Luna og den magiske krystal, Pica e o Cristal Mágico, Spike en de Magische Steen, Tina e Téo - A Pedra Encantada, Η Λάτε και η μαγική νερόπετρα, Латте ба шидэт чулуу, Пухнасті бешкетники, Пушистые мошенники, 丛林大冒险, 小刺猬与魔法石, 森林传说：水之魔法石
Director
Regina Welker
Nina Wels
Cast
Luisa Wietzorek
Tim Schwarzmeier
Henning Baum
Henning Baum
Cast and Crew
Cartoon rating

5.6
Rate 14 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Film Trailers
Latte and the Magic Waterstone - trailer in russian
Latte and the Magic Waterstone Trailer in russian
Stills
