Poster of Le voyage dans le Lune
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 8.1
2 posters
Kinoafisha Films Le voyage dans le Lune

Le voyage dans le Lune

Le voyage dans le Lune 18+
Country France
Runtime 10 minutes
Production year 1902
World premiere 1 September 1902
Release date
1 September 1902 Russia 12+
20 June 1907 Australia
16 December 2011 Benin
8 September 1902 Brazil
4 October 2002 Cameroon
25 September 1902 Chile
18 October 2012 Czechia
19 March 1906 Denmark
8 December 2011 France
14 December 1902 Germany
10 July 1908 Great Britain
10 July 1908 Ireland
7 December 1902 Italy
25 August 2012 Japan
21 November 1902 Netherlands
18 March 2012 Norway
15 December 2021 Philippines
28 December 1902 Portugal
6 September 2012 Slovakia
22 August 1908 Slovenia
8 October 1902 Spain
29 October 1902 Sweden
4 October 1902 USA
Budget 30,000 FRF
Production Star-Film
Also known as
Le voyage dans la lune, A Trip to the Moon, Cesta na Mesiac, Resan till månen, Viagem à Lua, Viaje a la Luna, A Trip to Mars, Ay'a Yolculuk, Călătoria în lună, Cesta na Mesíc, Cesta na Měsíc, Die Reise nach dem Monde, Die Reise zum Mond, Een avontuur bij de maan, Eine phantastische Reise nach dem Monde, El viaje a la luna, En Tur til Maanen, Gessekai Ryokô, Kelionė į Mėnulį, Matka Kuuhun, Op reis naar de maan, Podróż na Księżyc, Potovanje na luno, Put na Mjesec, Reisen til månen, Taxidi sti Selini, Utazás a Holdba, Viaggio nella luna, Voiajul în lună, Voyage to the Moon, Ταξίδι στη Σελήνη, Подорож на Місяць, Пут на месец, Путешествие на Луну, 月世界旅行, 月球之旅, 月球旅行记
Director
Georges Méliès
Cast
Bleuette Bernon
Cast and Crew
Film rating

7.9
14 votes
8.1 IMDb
