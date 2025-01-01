Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Flashdance Flashdance Awards

Awards and nominations of Flashdance 1983

Academy Awards, USA 1984 Academy Awards, USA 1984
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Cinematography
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 1984 Golden Globes, USA 1984
Best Song
Winner
Best Song
Winner
Best Original Score
Winner
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Song
Nominee
 Best Song
Nominee
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best Editing
Winner
Best Editing
Winner
Best Sound
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Score
Nominee
 Best Original Song
Nominee
 Best Original Song
Nominee
Razzie Awards 1984 Razzie Awards 1984
Worst Screenplay
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Black Phone 2
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Eye for an Eye
Eye for an Eye
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more