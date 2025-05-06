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Poster of Interrogation
7.9
Kinoafisha Films Interrogation
7.9

Interrogation

, 1979
Istintaq
USSR / Drama, Crime / 18+
Poster of Interrogation
7.9

Cast

Alexander Kalyagin
Alexander Kalyagin
Seyfi
Häsän Mämmädov
Shafiga Mammadova
Gülya
Rasim Balayev
Elmar
Evgeniy Lebedev
Evgeniy Lebedev
Tofik Mirzoyev
Teymur
Hasanagha Turabov
Faik Veliyev
Yelena Smirnova
Abieva
Director Rasim Ojagov
Writer Rustam Ibragimbekov
Composer Emin Sabit-Ogly
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1979
World premiere 19 May 1980
Release date
19 May 1980 USSR
Production Azerbaijanfilm
Also known as
Istintaq, Допрос, Interrogation, Istintag, Kihallgatás, Истинтаг, 审讯

Film rating

7.9
Rate 11 votes
7.9 IMDb
Updated 6 May 2025
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