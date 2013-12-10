Cast
Rashid Behbudov
Arshin Mal-Alan
Leyla Badirbeyli
Gulchokra
Lutfulla Abdullayev
Valli
Munavvar Kalantarli
Cahan xala
Alakbar Huseynzade
Sultan Bek
Ismail Efendiyev
Suleiman
Cast and Crew
Director
Nikolay Leshchenko, Rza Tahmasib
Writer
Uzeyir Hajibayov, Sabit Rakhman
Composer
Uzeyir Hajibayov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
1945
Online premiere
10 December 2013
World premiere
13 October 1945
Release date
|25 November 1949
|Czechoslovakia
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|13 October 1945
|USSR
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Production
Azerbaijanfilm, Baku Film Studio
Also known as
Arshin Mal Alan, Аршин Мал Алан, Arshin Takes a Wife, Arsin mal alan, Caut o nevastă, Handelsmann aus Liebe, Kiváncsi vőlegény, Ljubav i feredža, Naimatoimitsija, Cloth Peddler, The Cloth Peddler