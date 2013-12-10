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Poster of Arshin Mal Alan
7.7
Kinoafisha Films Arshin Mal Alan
7.7

Arshin Mal Alan

, 1945
Arshin Mal Alan
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of Arshin Mal Alan
7.7

Cast

Rashid Behbudov
Arshin Mal-Alan
Leyla Badirbeyli
Gulchokra
Lutfulla Abdullayev
Valli
Munavvar Kalantarli
Cahan xala
Alakbar Huseynzade
Sultan Bek
Fatma Mehraliyeva
Telli
Rahilya Mustafayeva
Asya
Ismail Efendiyev
Suleiman
Mirzaagha Aliyev
Husein Zade
Director Nikolay Leshchenko, Rza Tahmasib
Writer Uzeyir Hajibayov, Sabit Rakhman
Composer Uzeyir Hajibayov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1945
Online premiere 10 December 2013
World premiere 13 October 1945
Release date
25 November 1949 Czechoslovakia
13 October 1945 USSR
Production Azerbaijanfilm, Baku Film Studio
Also known as
Arshin Mal Alan, Аршин Мал Алан, Arshin Takes a Wife, Arsin mal alan, Caut o nevastă, Handelsmann aus Liebe, Kiváncsi vőlegény, Ljubav i feredža, Naimatoimitsija, Cloth Peddler, The Cloth Peddler

Film rating

7.7
Rate 14 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
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