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Poster of American grandpa
5.2
Kinoafisha Films American grandpa
5.2

American grandpa

, 1993
Amerikanskiy dedushka
Russia / Comedy / 18+
Poster of American grandpa
5.2

Cast

Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Serafim Gogolev - American grandfather
Vladimir Nosik
Vladimir Nosik
Georgiy 'Gosha' Gogolev - Russian grandson
Valeriy Nosik
Valeriy Nosik
Fyodor
Vyacheslav Shalevich
Vyacheslav Shalevich
Pyotr Meshkov
Galina Polskikh
Galina Polskikh
Margarita Kostylyova
Vyacheslav Dobrynin
Marina Sakharova
Zoya
Ekaterina Strizhenova
Ekaterina Strizhenova
Inga
Yuriy Shlykov
Denis
Igor Kashintsev
Ivan Vasilyevich
Lyudmila Ivanova
Lyudmila Ivanova
Neighbour
Director Ivan Shchyogolev
Writer Lev Korsunsky
Composer Vyacheslav Dobrynin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1993
World premiere 1 January 1993
Release date
1 January 1993 Russia 16+
1 May 1994 Kazakhstan
1 May 1994 Ukraine
Also known as
Amerikanskiy dedushka, Американский дедушка

Film rating

5.2
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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