6.5 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films The Desert Bride

The Desert Bride

La Novia del Desierto 18+
Country Argentina / Chile
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2017
Online premiere 30 September 2017
World premiere 17 May 2017
Release date
21 September 2017 Argentina
13 December 2017 France
Worldwide Gross $205,350
Production Ceibita Films, El Perro en la Luna, Fondo de Fomento Audiovisual
Also known as
La Novia del Desierto, The Desert Bride, Señora Teresas Aufbruch in ein neues Leben, A Noiva do Deserto, La Fiancée du désert, Pustynna narzeczona, Невеста пустыни
Director
Cecilia Atán
Valeria Pivato
Cast
Paulina García
Claudio Rissi
Cast and Crew
