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Poster of Nuestras Madres / Our Mothers
6.6
Kinoafisha Films Nuestras Madres / Our Mothers
6.6

Nuestras Madres / Our Mothers

, 2019
Nuestras Madres / Our Mothers
Guatemala, Belgium, France / War, Drama / 18+
Poster of Nuestras Madres / Our Mothers
6.6

Cast

Armando Espitia
Ernesto
Emma Dib
Cristina
Aurelia Caal
Nicolasa
Julio Serrano Echeverría
Juan
Victor Moreira
Freddy
Karen Martínez
Waitress
Patricia Orantes
Maria
Thelma Sarceño
Lisette
Edgar Millan
Guard
Maricela Miranda
Lab Tech
Director Cesar Diaz.
Writer Cesar Diaz.
Composer Rémi Boubal
Cast and Crew

Film details

Country Guatemala / Belgium / France
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2019
Online premiere 11 June 2020
World premiere 21 May 2019
Release date
8 April 2020 France
10 May 2024 Great Britain 15
27 February 2020 Greece Κ-12
Worldwide Gross $1,274
Production Cine Concepcion, Need Productions, Perspective Films
Also known as
Nuestras madres, Our Mothers, Annelerimiz, Anyáink, Meie emad, Nasze matki, Nos mères, Οι μητέρες μας, Наши матери, Нашите майки, Nos Méres, 掘愛傷痕

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Updated 31 October 2022
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