Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mr. Sleeman Is Coming
6.2
Kinoafisha Films Mr. Sleeman Is Coming
6.2

Mr. Sleeman Is Coming

, 1957
Herr Sleeman kommer
Sweden / Drama / 18+
Poster of Mr. Sleeman Is Coming
6.2

Cast

Naima Wifstrand
Tant Bina
Jullan Kindahl
Tant Mina
Max von Sydow
Max von Sydow
Jägaren
Yngve Nordwall
Herr Sleeman
Bibi Andersson
Bibi Andersson
Anne-Marie
Director Ingmar Bergman
Writer Hjalmar Bergman
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 43 minutes
Production year 1957
World premiere 18 April 1957
Release date
18 April 1957 Sweden
Production Sveriges Radio, Malmö Stadsteater
Also known as
Herr Sleeman kommer, Mr. Sleeman Is Coming, La llegada del señor Sleeman, O Sr. Sleeman Está Vindo, Przybycie pana Sleemana, Господин Слеман придёт

Film rating

6.2
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mr. Sleeman Is Coming

Port of Call
Port of Call Drama
1948, Sweden
6.0
Brink of Life
Brink of Life Drama
1958, Sweden
7.0
Dreams
Dreams Drama
1955, Sweden
5.0
Prison
Prison Drama
1949, Sweden
6.0
A Lesson in Love
A Lesson in Love Comedy, Drama
1954, Sweden
7.0
Secrets of Women
Secrets of Women Comedy, Drama
1952, Sweden
6.0
Madame de Sade
Madame de Sade Drama, History
1992, Sweden
6.0
Crisis
Crisis Drama, Romantic
1946, Sweden
6.0
Winter Light
Winter Light Drama
1962, Sweden
8.0
The Touch
The Touch Drama
1971, USA / Sweden
6.0
Larmar och gör sig till
Larmar och gör sig till Drama
1997, Germany / Denmark / Sweden / Italy / Norway
6.0
Shame
Shame Drama
1968, Sweden
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more