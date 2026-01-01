Similar films for Mr. Sleeman Is Coming
Port of Call Drama
1948, Sweden
6.0
Brink of Life Drama
1958, Sweden
7.0
Dreams Drama
1955, Sweden
5.0
Prison Drama
1949, Sweden
6.0
A Lesson in Love Comedy, Drama
1954, Sweden
7.0
Secrets of Women Comedy, Drama
1952, Sweden
6.0
Madame de Sade Drama, History
1992, Sweden
6.0
Crisis Drama, Romantic
1946, Sweden
6.0
Winter Light Drama
1962, Sweden
8.0
The Touch Drama
1971, USA / Sweden
6.0
Larmar och gör sig till Drama
1997, Germany / Denmark / Sweden / Italy / Norway
6.0
Shame Drama
1968, Sweden
8.0