Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dikiy Gavrila
6.8
Kinoafisha Films Dikiy Gavrila
6.8

Dikiy Gavrila

, 1976
Dikiy Gavrila
USSR / Family / 18+
Poster of Dikiy Gavrila
6.8

Cast

Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy
Nikolskiy
Natalya Bubnova
Mika
Vitali Buyanov
Bryandya
Mikhail Devyatkin
Vaseliy Savelich
Nikolai Boyarskiy
Nikolai Boyarskiy
Andrei Zharenov
Slon
Konstantin Tolstov
Zhelyeza
Aleksandr Kussul
Zmey
Mikhail Egorov
Mikhail Egorov
Yuri Goncharov
Director Leonid Makarychev
Writer Valeriy Priyomykhov
Composer Stanislav Pozhlakov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 1976
Production Lenfilm Studio
Also known as
Dikiy Gavrila, Дикий Гаврила, Dziki niedźwiedź Gawryła

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dikiy Gavrila

Novogodnie priklyucheniya Mashi i Viti
Novogodnie priklyucheniya Mashi i Viti Family, Fantasy
1975, USSR
6.0
The Snow Queen
The Snow Queen Family, Fairy Tale
1966, USSR
6.0
How to Train Your Dragon
How to Train Your Dragon Animation, Family, Fairy Tale
2010, USA
8.0
How Ivanushka the Fool Travelled in Search of Wonder
How Ivanushka the Fool Travelled in Search of Wonder Family, Fairy Tale, Children's
1977, USSR
7.0
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 Animation, Children's, Family
2015, Russia
6.0
Ma-ma
Ma-ma Family, Fairy Tale, Musical
1976, USSR / France / Romania
7.0
Open Season
Open Season Animation, Adventure, Family, Comedy
2006, USA
6.0
Novye Bremenskiye
Novye Bremenskiye Comedy, Musical, Animation, Adventure, Family
2000, Russia
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more