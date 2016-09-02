Menu
Poster of Chuck
6.5 IMDb Rating: 6.5
3 posters
Kinoafisha Films Chuck

Chuck

Bleeder 18+
Synopsis

A drama inspired by the life of heavyweight boxer Chuck Wepner.
Chuck - trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2016
Online premiere 8 February 2018
World premiere 2 September 2016
Release date
19 October 2017 Russia Капелла Фильм 18+
19 October 2017 Belarus
25 May 2017 Brazil
10 May 2017 France
25 May 2017 Greece
19 October 2017 Kazakhstan
2 September 2016 Latvia
8 June 2017 Netherlands
6 July 2017 Portugal
2 September 2016 USA
MPAA R
Worldwide Gross $502,518
Production Millennium Films, Mandalay Sports Media (MSM), Campbell Grobman Films
Also known as
The Bleeder, Chuck, Chuck - Der wahre Rocky, Chuck: Η ιστορία του πραγματικού Rocky Balboa, Droga mistrza, Kraujuotojas, La Leyenda: la historia del verdadero Rocky Balboa, Outsider, Punhos de Sangue, The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa, The Bleeder - O Verdadeiro Campeão, Untitled Chuck Wepner Project, Ütésálló, Реальный Рокки, Справжній Рокі, Чък: Юмруци от кръв, チャンプ
Director
Philippe Falardeau
Philippe Falardeau
Cast
Naomi Watts
Naomi Watts
Ron Perlman
Ron Perlman
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Sadie Sink
Sadie Sink
Cast and Crew
Films about Boxing Films about Boxing

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Quotes
Chuck Wepner What good was backing up gonna do? Look, my thing was this: I couldn't hit him, so I figured I'd wear him down with my face. It was working great for five or six rounds...
Chuck - trailer in russian
