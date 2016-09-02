Country
USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2016
Online premiere
8 February 2018
World premiere
2 September 2016
Release date
|19 October 2017
|Russia
| Капелла Фильм
|18+
|19 October 2017
|Belarus
|25 May 2017
|Brazil
|10 May 2017
|France
|25 May 2017
|Greece
|19 October 2017
|Kazakhstan
|2 September 2016
|Latvia
|8 June 2017
|Netherlands
|6 July 2017
|Portugal
|2 September 2016
|USA
MPAA
R
Worldwide Gross
$502,518
Production
Millennium Films, Mandalay Sports Media (MSM), Campbell Grobman Films
Also known as
The Bleeder, Chuck, Chuck - Der wahre Rocky, Chuck: Η ιστορία του πραγματικού Rocky Balboa, Droga mistrza, Kraujuotojas, La Leyenda: la historia del verdadero Rocky Balboa, Outsider, Punhos de Sangue, The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa, The Bleeder - O Verdadeiro Campeão, Untitled Chuck Wepner Project, Ütésálló, Реальный Рокки, Справжній Рокі, Чък: Юмруци от кръв, チャンプ