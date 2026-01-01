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Poster of Moy super papa
Kinoafisha Films Moy super papa

Moy super papa

, 2017
Russia / Animation, Comedy, Adventure, Family / 18+
Poster of Moy super papa

Cast

Darya Melnikova
Darya Melnikova
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Timur Rodriguez
Timur Rodriguez
Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Vasilisa Savkina
Vasilisa Savkina
Director Viktor Glukhushin, Stanislav Shakhov, Olga Baulina
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Production year 2017

Cartoon rating

0.0
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Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies  Best Russian Films 
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