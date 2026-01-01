Cast
Mira Koltsova
Galina Sobolyova
Lev Barashkov
Volodya Makeyev
Dzhella Agafonova
Lena Shatrova
Galina Petrova
Vera Golubeva
Garen Zhukovskaya
Anna Lugovaya
Georgi Tusuzov
Cook Beznogov
Vladimir Lepko
Vladimir Gamba
Cast and Crew
Writer
Mikhail Dolgopolov, Nadezhda Nadezhdina, Iosif Prut
Composer
Aleksandr Flyarkovsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1960
World premiere
14 May 1960
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Devichya vesna, La primavera de las doncellas, Lányok tavasza, Mädchenfrühling, Springtime on the Volga, Tańcząca wiosna, Triandafylla tou Mai, Tyttöjen laiva, Девичья весна