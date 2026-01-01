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Poster of Devichya vesna
6.3
Kinoafisha Films Devichya vesna
6.3

Devichya vesna

, 1960
Devichya vesna
USSR / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Devichya vesna
6.3

Cast

Mira Koltsova
Galina Sobolyova
Lev Barashkov
Volodya Makeyev
Lyusena Ovchinnikova
Lyusena Ovchinnikova
Nastya Pchyolkina
Aleksey Vanin
Lyosha
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Dzhella Agafonova
Lena Shatrova
Galina Petrova
Vera Golubeva
Garen Zhukovskaya
Anna Lugovaya
Emma Treyvas
Angelina Antonovna
Georgi Tusuzov
Cook Beznogov
Vladimir Lepko
Vladimir Gamba
Director Venyamin Dorman, Genrikh Oganisyan
Writer Mikhail Dolgopolov, Nadezhda Nadezhdina, Iosif Prut
Composer Aleksandr Flyarkovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1960
World premiere 14 May 1960
Release date
14 May 1960 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Devichya vesna, La primavera de las doncellas, Lányok tavasza, Mädchenfrühling, Springtime on the Volga, Tańcząca wiosna, Triandafylla tou Mai, Tyttöjen laiva, Девичья весна

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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