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Poster of Sailor Chizhik
7.3
Kinoafisha Films Sailor Chizhik
7.3

Sailor Chizhik

, 1955
Matros Chizhik
USSR / Romantic / 18+
Poster of Sailor Chizhik
7.3

Cast

Valentina Petrovna Telegina
Avdotya Petrovna
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
Feodosiy Chizhik matros
Vladimir Emelyanov
Vasiliy Luzgin, kapitan 2-go ranga
Nadezhda Sementsova
Anyutka
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Matros
Nadezhda Cherednichenko
Mariya Ivanovna, zhena Luzgina
Anatoliy Melnikov
Shurka, syn Luzgina
Vsevolod Tyagushev
denshchik Ivan
Serhiy Petrov
Doktor
Lev Silayev
Michman
Director Vladimir Brown
Writer Vladimir Brown, Konstantin Stanyukovich
Composer Igor Shamo
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1955
World premiere 1 January 1955
Release date
4 January 1956 Russia 12+
4 January 1956 Kazakhstan
1 January 1955 USSR
4 January 1956 Ukraine
Production Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Matros Chizhik, A matróz, Marynarz Czyżyk, Mein Freund der Matrose, Матрос Чижик

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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