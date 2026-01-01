Cast
Valentina Petrovna Telegina
Avdotya Petrovna
Vladimir Emelyanov
Vasiliy Luzgin, kapitan 2-go ranga
Nadezhda Sementsova
Anyutka
Nadezhda Cherednichenko
Mariya Ivanovna, zhena Luzgina
Anatoliy Melnikov
Shurka, syn Luzgina
Vsevolod Tyagushev
denshchik Ivan
Cast and Crew
Director
Vladimir Brown
Writer
Vladimir Brown, Konstantin Stanyukovich
Composer
Igor Shamo
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1955
World premiere
1 January 1955
Release date
|4 January 1956
|Russia
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|12+
|4 January 1956
|Kazakhstan
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|1 January 1955
|USSR
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|4 January 1956
|Ukraine
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Production
Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Matros Chizhik, A matróz, Marynarz Czyżyk, Mein Freund der Matrose, Матрос Чижик