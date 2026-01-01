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Poster of The Girl and the Crocodile
7.7
Kinoafisha Films The Girl and the Crocodile
7.7

The Girl and the Crocodile

, 1956
Devochka i krokodil
USSR / Comedy / 18+
Poster of The Girl and the Crocodile
7.7

Cast

Yelena Granovskaya
babushka Kati
Yevgeny Teterin
papa Kati
Zoya Fyodorova
Zoya Fyodorova
Nadezhda Fedotovna
Natalya Seleznyova
Natalya Seleznyova
Katya Pastushkova
Natalya Zabavnaya
Milka
Svetlana Mazovetskaya
Nyanka s mladentsem
Lyudmila Makarova
maty Miti
Leonid Lvov
Mitya
Richard Lojko
Malchik s makaronami
Pavlov Andrey
Director Iosif Gindin, Isaak Menaker
Writer Nina Gernet, Grigori Yagdfeld
Composer Galina Ustvolskaya
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1956
World premiere 24 December 1956
Release date
27 March 1957 Russia
Production Lenfilm Studio
Also known as
Devochka i krokodil, The Girl and the Crocodile, Девочка и крокодил

Film rating

7.7
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  619 In the Comedy genre  133 In films of USSR  60 In films of 1956  4
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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