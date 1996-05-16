Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kolya
7.8
Kinoafisha Films Kolya
7.8

Kolya

, 1996
Kolja
Czechia / Comedy, Music, Drama / 18+
Poster of Kolya
7.8

Cast

Zdeněk Svěrák
Louka
Andrey Khalimon
Kolja
Libuše Šafránková
Klára
Lilian Malkina
Tamara
Irina Bezrukova
Irina Bezrukova
Nadezda
Ondřej Vetchý
Broz
Stella Zázvorková
Mother
Ladislav Smoljak
Houdek
Silvia Suvadová
Blanka
Karel Hermánek
Musil
Director Jan Svěrák
Writer Pavel Taussig, Zdeněk Svěrák
Composer Ondrej Soukup
Cast and Crew

Film details

Country Czechia
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1996
Online premiere 16 March 2023
World premiere 16 May 1996
Release date
17 April 1997 Argentina
3 April 1997 Australia
12 December 1997 Austria
14 February 1997 Brazil
14 May 2013 China
16 May 1996 Czechia
21 March 1997 Denmark
3 October 1997 Finland
17 September 1997 France
17 July 1997 Germany
9 May 1997 Great Britain
18 September 1997 Hungary
24 October 1996 Iceland
9 May 1997 Ireland
7 March 1997 Israel
20 March 1997 Italy
14 June 1997 Japan
20 June 1997 Mexico
6 March 1997 Netherlands
17 October 2002 Philippines
19 May 2006 Poland
28 March 1997 Portugal
13 March 1997 Singapore
25 July 1997 South Africa
13 December 1997 South Korea
14 April 1997 Spain
28 February 1997 Sweden
4 April 1997 Switzerland
3 May 1997 Taiwan
7 March 1997 Turkey
24 January 1997 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $5,770,254
Production Biograf Jan Sverak, Portobello Pictures, Pandora Cinema
Also known as
Kolja, Kolya, Коля, Kolya, el nombre de la esperanza, Kola, Kolya: Uma Lição de Amor, Ο μικρός Κόλια, コーリャ 愛のプラハ, プラハ小さな愛の詩, 遊子, O mikros kolya, 游子, Kolya, uma Lição de Amor, 柯里亚

Film rating

7.8
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kolya

Zhemchug
Zhemchug Drama, Comedy, Family
2025, Russia
7.0
Owners
Owners Comedy, Drama
2019, Czechia
7.0
On the Roof
On the Roof Drama, Comedy
2019, Czechia
6.0
Sunburned
Sunburned Drama
2019, Germany / Poland
5.0
Barefoot
Barefoot Drama, Comedy
2017, Czechia / Denmark / Slovakia
6.0
B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989
B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 Musical, Documentary
2015, Germany
7.0
Lost in Munich
Lost in Munich Comedy, Drama
2015, Czechia
6.0
Jack
Jack Drama
2014, Germany
7.0
The Country Teacher
The Country Teacher Drama
2008, Czechia / France / Germany
6.0
I Served the King of England
I Served the King of England War, Romantic, Comedy
2006, Czechia / Slovakia
6.0
Wrong Side Up
Wrong Side Up Comedy, Drama
2005, Czechia / Germany / Slovakia
5.0
Kolya - perekati pole
Kolya - perekati pole Romantic, Comedy
2005, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more