Run the Tide
Run the Tide
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2016
Online premiere
19 December 2021
World premiere
2 December 2016
Release date
|2 December 2016
|Russia
|
|12+
|2 December 2016
|Kazakhstan
|
|
|2 December 2016
|USA
|
|
|2 December 2016
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Production
1821 Pictures, Vicarious Entertainment
Also known as
Run the Tide, Kardeşlik, Os Irmãos, Persiguiendo un sueño, Run the Tide - Inseguendo un sogno, Оседлать волну, После отсидки, 逆浪逐夢