|22 September 2011
|Russia
|Вест
|12+
|22 November 2011
|Argentina
|22 September 2011
|Australia
|13 October 2011
|Austria
|22 September 2011
|Belarus
|23 September 2011
|Brazil
|23 September 2011
|Bulgaria
|6 October 2011
|Denmark
|30 September 2011
|Estonia
|28 September 2011
|France
|12 October 2011
|Germany
|28 September 2011
|Great Britain
|22 September 2011
|Greece
|22 September 2011
|Hungary
|7 October 2011
|Italy
|1 June 2012
|Japan
|22 September 2011
|Kazakhstan
|20 October 2011
|Netherlands
|30 September 2011
|Norway
|13 October 2011
|Portugal
|23 September 2011
|Romania
|25 September 2011
|Saudi Arabia
|6 October 2011
|Slovakia
|15
|14 October 2011
|Spain
|7 October 2011
|Sweden
|22 September 2011
|Thailand
|23 September 2011
|USA
|22 September 2011
|Ukraine
|7 October 2011
|Viet Nam