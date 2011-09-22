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Poster of Abduction
6.3
Abduction - Clip 3
Kinoafisha Films Abduction
6.3

Abduction

, 2011
Abduction
USA / Thriller, Action / 18+
Trailers
Poster of Abduction
6.3
Abduction - Clip 3
Abduction  Clip 3

Synopsis

A thriller centered on a young man who sets out to uncover the truth about his life after finding his baby photo on a missing persons website.

Cast

Taylor Lautner
Taylor Lautner
Nathan
Lily Collins
Lily Collins
Karen
Alfred Molina
Alfred Molina
Burton
Jason Isaacs
Jason Isaacs
Maria Bello
Maria Bello
Mara
Michael Nyqvist
Michael Nyqvist
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Antonique Smith
Jake Andolina
CIA Man
Oriah Acima Andrews
Riah
Ken Arnold
Thermal
Steve Blass
Game Announcer
Director John Singleton
Writer Sean Christensen
Composer Joel Burleson, Edward Shearmur
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2011
Online premiere 23 September 2011
World premiere 22 September 2011
Release date
22 September 2011 Russia Вест 12+
22 November 2011 Argentina
22 September 2011 Australia
13 October 2011 Austria
22 September 2011 Belarus
23 September 2011 Brazil
23 September 2011 Bulgaria
6 October 2011 Denmark
30 September 2011 Estonia
28 September 2011 France
12 October 2011 Germany
28 September 2011 Great Britain
22 September 2011 Greece
22 September 2011 Hungary
7 October 2011 Italy
1 June 2012 Japan
22 September 2011 Kazakhstan
20 October 2011 Netherlands
30 September 2011 Norway
13 October 2011 Portugal
23 September 2011 Romania
25 September 2011 Saudi Arabia
6 October 2011 Slovakia 15
14 October 2011 Spain
7 October 2011 Sweden
22 September 2011 Thailand
23 September 2011 USA
22 September 2011 Ukraine
7 October 2011 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $82,087,155
Production Lionsgate, Gotham Group, Vertigo Entertainment
Also known as
Abduction, Sin escape, Погоня, Abduction - Riprenditi la tua vita, Atemlos - Gefährliche Wahrheit, Bez dechu, Elhurcolva, Enlevèment, Hatifa, Identidad secreta, Identidade Secreta, Identité secrète, Kaçış, Missing ID, Nolaupīšana, Otmica, Pagrobtas gyvenimas, Porwanie, Rapirea, Röövitu, Sem Saída, Siepattu, Sin salida, Truy Kích, Ugrabljen, Usvojen, Απαγωγή, Отвлечен, ミッシング ID, 在劫難逃, Bắt Cóc, Enlèvement, 喋血新世纪, Únos, Викрадення, ミッシングID, 绑架

Film rating

6.3
Rate 40 votes
5.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2958 In the Thriller genre  597 In the Action genre  664 In films of USA  1788 In films of 2011  116

Film Trailers

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Abduction Clip 2
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soundtrack Abduction

Quotes

Nathan I can't believe you're making me fight hungover.
Kevin You wanna drink like a man, then let's see if you can fight like a man.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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