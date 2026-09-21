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Poster of Front Beyond the Front Line
6.2
Kinoafisha Films Front Beyond the Front Line
6.2

Front Beyond the Front Line

, 1977
Front za liniey fronta
USSR / War / 18+
Poster of Front Beyond the Front Line
6.2

Cast

Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Colonel Ivan Mlynskiy
Ivan Lapikov
Ivan Lapikov
Erofeich
Evgeniy Matveev
Evgeniy Matveev
Nikolay Semirenko
Galina Polskikh
Galina Polskikh
Nurse Zina
Valeriya Zaklunnaya
Valeriya Zaklunnaya
Irina Petrovna
Oleg Zhakov
Matvey Egorovich
Igor Ledogorov
Andrey Afanasyev (Raisner)
Georgiy Nikolaenko
Lieutenant Leonid Gorshkov
Evgeniy Shutov
Evgeniy Shutov
Okhrim Shmil
Ivan Pereverzev
Ivan Pereverzev
Father Pavel
Director Igor Gostev
Writer Semyon Tsvigun
Composer Venyamin Basner
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 44 minutes
Production year 1977
World premiere 20 December 1977
Release date
20 December 1977 Russia 12+
9 October 1978 Czechia
22 December 1977 USA
11 September 1978 USSR
Production Mosfilm, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Front za liniey fronta, A frontvonal mögött, Front Beyond the Front Line, Front hinter der Frontlinie, Front în spatele frontului, Front za linią frontu, Фронт за линией фронта, Front Behind the Front Lines, A Front Behind the Lines

Film rating

6.2
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Updated 21 September 2026
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