Similar films for Front in the Rear of the Enemy
Front Beyond the Front Line War
1977, USSR
6.0
Thirst Drama, War
1959, USSR
7.0
In August of 1944 Crime, War, Action, Drama, Thriller
2001, Russia / Belarus
8.0
Bitva za Moskvu War, Drama
1985, USSR / East Germany / Czechoslovakia / Viet Nam
7.0
Particularly Important Task Drama, War
1979, USSR
6.0
An Optimistic Tragedy War, Drama
1963, USSR
6.0
War and Peace War, Drama
1965, USSR
8.0
Seven Winds War, Drama
1962, USSR
7.0
They Fought for Their Country War, Drama, History
1975, USSR
8.0
The Colt Drama, War
1960, USSR
6.0
Stars on the wings Drama, War
1955, USSR
5.0