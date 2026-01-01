Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Front in the Rear of the Enemy
6.1
Kinoafisha Films Front in the Rear of the Enemy
6.1

Front in the Rear of the Enemy

, 1981
Front v tylu vraga
USSR / War / 18+
Poster of Front in the Rear of the Enemy
6.1

Cast

Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Ivan Mlynskiy - polkovnik
Valeriya Zaklunnaya
Valeriya Zaklunnaya
Irina Petrovna - vrach
Evgeniy Matveev
Evgeniy Matveev
Nikojay Simerenko
Ivan Lapikov
Ivan Lapikov
Yerofeich - ordinarets Mlynskogo
Aleksandr Mikhaylov
Aleksandr Mikhaylov
Aleksandr Karasyov
Vaiva Mainelytė
Helena Zilke (Yelena Kovalenko)
Tofik Mirzoyev
Gasan Aliyev
Viktor Shulgin
Viktor Khvat
Lev Polyakov
Fridrich von Büttsov
Leonid Dyachkov
Viktor Shumskiy
Director Igor Gostev
Writer Semyon Tsvigun
Composer Venyamin Basner
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 1981
World premiere 20 December 1981
Release date
20 December 1981 Russia 12+
1 April 1982 Czechia
22 December 1981 USA
10 May 1982 USSR
Production Mosfilm, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Filmové studio Barrandov
Also known as
Front v tylu vraga, Front in the Rear of the Enemy, Im Rücken des Feindes, The Rear Front, V týlu neprítele, Фронт в тылу врага, Front Behind the Enemy Lines, Front in the Enemy Rear

Film rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Front in the Rear of the Enemy

Front Beyond the Front Line War
1977, USSR
6.0
Thirst
Thirst Drama, War
1959, USSR
7.0
In August of 1944
In August of 1944 Crime, War, Action, Drama, Thriller
2001, Russia / Belarus
8.0
Bitva za Moskvu
Bitva za Moskvu War, Drama
1985, USSR / East Germany / Czechoslovakia / Viet Nam
7.0
Particularly Important Task
Particularly Important Task Drama, War
1979, USSR
6.0
An Optimistic Tragedy
An Optimistic Tragedy War, Drama
1963, USSR
6.0
War and Peace
War and Peace War, Drama
1965, USSR
8.0
Seven Winds
Seven Winds War, Drama
1962, USSR
7.0
They Fought for Their Country
They Fought for Their Country War, Drama, History
1975, USSR
8.0
The Colt
The Colt Drama, War
1960, USSR
6.0
Stars on the wings
Stars on the wings Drama, War
1955, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more