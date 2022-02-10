Menu
Poster of Peter von Kant
1 poster
Peter von Kant

Peter von Kant

Peter von Kant 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2022
Online premiere 4 November 2022
World premiere 10 February 2022
Release date
20 October 2022 Brazil
4 November 2022 Finland
6 July 2022 France
9 February 2023 Greece
18 May 2023 Italy
4 October 2022 Lithuania N18
28 April 2023 Poland
15 February 2023 South Korea 15
Worldwide Gross $667,827
Production FOZ, France 2 Cinéma, Playtime
Also known as
Peter von Kant, Петер фон Кант, 苦い涙, 페터 폰 칸트, 彼特的苦淚, 淚比死更冷
Director
Francois Ozon
Francois Ozon
Cast
Denis Menochet
Denis Menochet
Isabelle Adjani
Isabelle Adjani
Hanna Schygulla
Hanna Schygulla
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
