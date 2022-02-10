Peter von Kant
Peter von Kant
18+
Country
France
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2022
Online premiere
4 November 2022
World premiere
10 February 2022
Release date
|20 October 2022
|Brazil
|
|
|4 November 2022
|Finland
|
|
|6 July 2022
|France
|
|
|9 February 2023
|Greece
|
|
|18 May 2023
|Italy
|
|
|4 October 2022
|Lithuania
|
|N18
|28 April 2023
|Poland
|
|
|15 February 2023
|South Korea
|
|15
Worldwide Gross
$667,827
Production
FOZ, France 2 Cinéma, Playtime
Also known as
Peter von Kant, Петер фон Кант, 苦い涙, 페터 폰 칸트, 彼特的苦淚, 淚比死更冷