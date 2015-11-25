Film details
Country
Bulgaria / Sweden / Netherlands
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2015
Online premiere
23 December 2021
World premiere
25 November 2015
Release date
|25 November 2015
|Estonia
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|17 November 2016
|Germany
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|7 April 2016
|Netherlands
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Budget
€2,000,000
Worldwide Gross
$635
Production
Klas Film, Filmlance International, Phanta Film
Also known as
The Prosecutor the Defender the Father and His Son, Åklagaren, försvararen, pappan och hans son, False Witness, Fałszywy świadek, Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син, 検事、弁護人、父親、そして息子