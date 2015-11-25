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Poster of The Prosecutor the Defender the Father and His Son
6.7
Kinoafisha Films The Prosecutor the Defender the Father and His Son
6.7

The Prosecutor the Defender the Father and His Son

, 2015
The Prosecutor the Defender the Father and His Son
Bulgaria, Sweden, Netherlands / Drama / 18+
Poster of The Prosecutor the Defender the Father and His Son
6.7

Cast

Romane Bohringer
Romane Bohringer
Prosecutor Catherine Lagrange
Izudin Bajrović
Deyan's Father
Ovanes Torosian
Deyan - Miro
Nermina Lukac
Jasna
Samuel Fröler
Defender Michael Finn
Krasimir Dokov
Milorad Krstic
Igor Skvarica
The ICTY Interpreter
Labina Mitevska
Deyan's Mother
Krijn ter Braak
Judge
Sanne Vogel
Sanne Vogel
Finn's assistant Marijn
Director Iglika Triffonova
Writer Iglika Triffonova
Cast and Crew

Film details

Country Bulgaria / Sweden / Netherlands
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2015
Online premiere 23 December 2021
World premiere 25 November 2015
Release date
25 November 2015 Estonia
17 November 2016 Germany
7 April 2016 Netherlands
Budget €2,000,000
Worldwide Gross $635
Production Klas Film, Filmlance International, Phanta Film
Also known as
The Prosecutor the Defender the Father and His Son, Åklagaren, försvararen, pappan och hans son, False Witness, Fałszywy świadek, Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син, 検事、弁護人、父親、そして息子

Film rating

6.7
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Updated 29 April 2025
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