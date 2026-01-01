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Poster of Goal! Goal! Another Goal!
6.2
Kinoafisha Films Goal! Goal! Another Goal!
6.2

Goal! Goal! Another Goal!

, 1968
Udar! Eshchyo udar!
USSR / Comedy, Sport / 18+
Poster of Goal! Goal! Another Goal!
6.2

Cast

Yuri Volkov
Berger
Viktor Korshunov
Viktor Korshunov
Coach Tamantsev
Aleksei Smirnov
Aleksei Smirnov
Valentin Smirnitskiy
Valentin Smirnitskiy
Sergei Tamantsev
Aleksey Kozhevnikov
Aleksandr Anisimov
Karl Rampe
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Boris Bystrov
Anatoli Starodub
Galina Yatskina
Zhenya Strumilina
Vladimir Kenigson
Manager Khomutayev
Nikolay Zaseev-Rudenko
Captain Krutilin
Vladimir Treshchalov
Vladimir Treshchalov
Konstantin Malkov
Director Wiktor Sadowski
Writer Lev Kassil, Vladimir Kunin, Wiktor Sadowski
Composer Vladlen Chistyakov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1968
World premiere 13 June 1968
Release date
13 June 1968 Russia 6+
23 June 1968 USA
23 June 1968 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Udar! Eshchyo udar!, Goal! Another Goal!, Gólzápor, Potku, Удар! Еще удар!, Удар! Ещё удар!

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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