Similar films for Goal! Goal! Another Goal!
Eleven Hopes Comedy, Sport
1975, USSR
5.0
My Best Friend, General Vasili, Son of Joseph Stalin Comedy, Drama, Biography, Sport
1991, USSR
6.0
Kuda on denetsya! Comedy
1981, USSR
5.0
Blednolicyy lzhec Comedy
2001, Russia
4.0
Lyubov zla Comedy
1999, Russia
5.0
'Nipple' System Comedy
1990, USSR
4.0
Royal Regatta Comedy, Sport
1966, USSR
6.0
A Move of a White Queen Family, Sport, Drama
1972, USSR
5.0
Devushka i Grand Drama, Sport
1981, USSR
6.0
A Moment Decides Everything Drama, Sport, Romantic
1978, USSR
5.0
The Pregnant Comedy
2011, Russia
4.0
The Twelve Chairs Comedy
1971, USSR
8.0