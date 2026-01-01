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6.6
Kinoafisha Films Etyudy o svobode
6.6

Etyudy o svobode

, 2018
Etyudy o svobode
Russia / Drama / 18+
6.6

Cast

Maksim Sukhanov
Maksim Sukhanov
Mikhail
Maksim Vitorgan
Maksim Vitorgan
Eduard
Irina Vilkova
Irina Vilkova
Housemaid
Maria Lavrova
Poetess
Olga Lerman
Olga Lerman
Lena
Kirill Kozakov
Kirill Kozakov
Nikolay Nikolaevich
Sergey Belyaev
Sergey Belyaev
Man
Filipp Kotov
Filipp Kotov
Kostya
Stanislav Pavlov
Doctor
Yelena Mikhaylova
Woman
Yuliya Salmina
Anna
Lyubov Selyutina
Secretary
Director Vladimir Mirzoev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Production year 2018
Budget 2,000,000 RUR
Also known as
Etyudy o svobode, Sketches About Freedom, Этюды о свободе

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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