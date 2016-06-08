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Poster of Not a Honeymoon
2.7
Kinoafisha Films Not a Honeymoon
2.7

Not a Honeymoon

, 2016
Not a Honeymoon
Russia / Romantic, Musical, Comedy / 18+
Poster of Not a Honeymoon
2.7

Cast

Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva
Ivan Shakhnazarov
Ivan Shakhnazarov
Aleksandr Samoylenko
Aleksandr Samoylenko
Tatyana Yakovenko
Tatyana Yakovenko
Igor Gasparyan
Igor Gasparyan
Director Dmitriy Izmestev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2016
World premiere 8 June 2016
Release date
8 June 2016 Russia 12+
8 June 2016 Kazakhstan
8 June 2016 Ukraine
Also known as
Not a Honeymoon, Podróż nie poślubna, Не свадебное путешествие

Film rating

2.7
Rate 12 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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