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Poster of Exiled
6.5
Kinoafisha Films Exiled
6.5

Exiled

, 2016
Pelnu sanatorija / Exiled
Latvia / Drama / 18+
Poster of Exiled
6.5

Synopsis

In WW1 German doctor is sent to oversee insane asylum somewhere in Latvia. Here he finds wild boy and try to heal him. He is confronted by rough circumstances and brutal soldiers.

Cast

Ulrich Matthes
Ulrich Matthes
Ulrihs
Agnese Cīrule
Emma
Dmitrijs Jaldovs
Leonids Lencs
Rizaks
Pēteris Liepiņš
Tom J. Benedict
Kaspars
Marina Janaus
Director Davis Simanis Jr.
Writer Tabita Rudzate, Davis Simanis Jr.
Composer Andris Dzenitis
Cast and Crew

Film details

Country Latvia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2016
World premiere 22 January 2016
Release date
22 January 2016 Latvia
Budget €400,000
Production Studio Locomotive, Studio Uljana Kim
Also known as
Pelnu sanatorija, Exiled, My Peaceful Place of Exile, Száműzve, 放逐

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.4 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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