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Poster of The Ninth Day
7.3
Kinoafisha Films The Ninth Day
7.3

The Ninth Day

, 2004
Der Neunte Tag
Germany, Czechia, Luxembourg / Drama, War / 18+
Poster of The Ninth Day
7.3

Cast

Ulrich Matthes
Ulrich Matthes
Abbé Henri Kremer
August Diehl
August Diehl
Untersturmführer Gebhardt
Hilmar Thate
Bischof Philippe
Bibiana Beglau
Marie Kremer
Germain Wagner
Roger Kremer
Jean-Paul Raths
Raymond Schmitt
Ivan Jirík
Armando Bausch
Karel Hromadka
Pater Laurant Koltz
Miroslav Sichmann
Pater Marcel Bour
Adolf Filip
Professor Klimek (Kraków)
Director Volker Schlöndorff
Writer Jean Bernard, Eberhard Görner, Andreas Pflüger
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Czechia / Luxembourg
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2004
World premiere 2 July 2004
Release date
24 November 2005 Argentina
6 April 2006 Czechia
11 November 2004 Germany
26 November 2004 Luxembourg
21 October 2005 Poland
13 January 2006 Spain
13 January 2005 Switzerland
5 August 2004 USA
9 June 2006 Venezuela
Worldwide Gross $135,311
Production Provobis Gesellschaft für Film und Fernsehen, Videopress S.A., Bayerischer Rundfunk (BR)
Also known as
Der neunte Tag, The Ninth Day, Le neuvième jour, El noveno día, A kilencedik nap, Den niende dag, Den nionde dagen, Devátý den, Deveti dan, Deviaty deň, Dziewiąty dzień, O 9º Dia, O Nono Dia, Pfarrerblock, Деветият ден, Девятый день, 第九日

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7 IMDb
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