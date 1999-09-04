Similar films for Goya in Bordeaux
Ana and the Wolves Drama
1973, Spain
7.0
Salomé Drama
2002, Spain
6.0
Blood Wedding Drama
1981, Spain / France
7.0
Tango Drama, Musical
1998, Spain / Argentina
7.0
El Amor brujo Drama, Musical
1986, Spain
6.0
Caravaggio Biography
2007, Germany / France / Italy / Spain
6.0
Carol's Journey Drama
2002, Spain
6.0
Half of Heaven Drama
1986, Spain
6.0
Cria Cuervos Drama
1976, Spain
7.0
The Dark Night Drama
1989, Spain
5.0
Raymond and Ray Drama
2022, USA
7.0
Carmen Drama, Musical
1983, Spain
7.0