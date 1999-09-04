Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Goya in Bordeaux
6.7
Kinoafisha Films Goya in Bordeaux
6.7

Goya in Bordeaux

, 1999
Goya en Burdeos
Italy, Spain / Drama, War, Biography / 18+
Poster of Goya in Bordeaux
6.7

Cast

Francisco Rabal
Francisco Rabal
Goya
José Coronado
José Coronado
Goya Joven
Dafne Fernández
Rosario
Eulàlia Ramon
Leocadia
Maribel Verdú
Maribel Verdú
Duquesa de Alba
Joaquín Climent
Joaquín Climent
Moratín
Cristina Espinosa
Pepita Tudó
Josep Maria Pou
Godoy
Saturnino García
Cura y San Antonio
Concha Leza
Mujer en Andalucía
Director Carlos Saura
Writer Carlos Saura, Luigi Scattini
Composer Roque Baños
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Spain
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1999
Online premiere 1 July 2000
World premiere 4 September 1999
Release date
4 September 1999 Canada
16 April 2000 Hong Kong
13 April 2000 Italy
4 September 1999 Romania AP
12 November 1999 Spain
2 June 2000 Turkey
MPAA R
Worldwide Gross $635,361
Production Lolafilms, Italian International Film, RAI Radiotelevisione Italiana
Also known as
Goya en Burdeos, Goya, Goya à Bordeaux, Goya in Bordeaux, Goya Bordeaux-ban, Goya i Bordeaux, Goya în Bordeaux, Goya: Luces y sombras de un genio, Γκόγια, Гойя в Бордо, Гоя в Бордо, ゴヤ

Film rating

6.7
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Updated 1 September 2021
Listen to the
soundtrack Goya in Bordeaux
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Goya in Bordeaux

Ana and the Wolves
Ana and the Wolves Drama
1973, Spain
7.0
Salomé
Salomé Drama
2002, Spain
6.0
Blood Wedding
Blood Wedding Drama
1981, Spain / France
7.0
Tango
Tango Drama, Musical
1998, Spain / Argentina
7.0
El Amor brujo
El Amor brujo Drama, Musical
1986, Spain
6.0
Caravaggio
Caravaggio Biography
2007, Germany / France / Italy / Spain
6.0
Carol's Journey
Carol's Journey Drama
2002, Spain
6.0
Half of Heaven
Half of Heaven Drama
1986, Spain
6.0
Cria Cuervos
Cria Cuervos Drama
1976, Spain
7.0
The Dark Night
The Dark Night Drama
1989, Spain
5.0
Raymond and Ray
Raymond and Ray Drama
2022, USA
7.0
Carmen
Carmen Drama, Musical
1983, Spain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more