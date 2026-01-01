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Poster of Blood Wedding
7.4
Kinoafisha Films Blood Wedding
7.4

Blood Wedding

, 1981
Bodas de sangre
Spain, France / Drama / 18+
Poster of Blood Wedding
7.4

Cast

Antonio Gades
Leonardo
Cristina Hoyos
La Novia
Juan Antonio Jiménez
El Novio
Pilar Cárdenas
La Madre
Carmen Villena
La Mujer
El Güito
Cuerpo de Baile
Lario Díaz
Cuerpo de Baile
Enrique Esteve
Cuerpo de Baile
Elvira Andrés
Cuerpo de Baile
Azucena Flores
Cuerpo de Baile
Director Carlos Saura
Writer Antonio Gades, Federico García Lorca, Alfredo Mañas, Carlos Saura
Composer Emilio de Diego
Cast and Crew

Film details

Country Spain / France
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 1981
World premiere 9 March 1981
Release date
7 October 1981 France
20 July 1984 Germany
13 January 1983 Hungary KN
15 May 1982 Italy
22 January 1985 Japan G
25 October 1981 Romania AP
9 March 1981 Spain
25 October 1981 USA
18 February 1983 Uruguay
Production Emiliano Piedra
Also known as
Bodas de sangre, Blood Wedding, Bluthochzeit, Bodas de Sangue, Blodbryllup, Bodas de sangre - Nozze di sangue, Kanlı Düğün, Krwawe gody, Matomenos gamos, Noces de sang, Nuntă însângerată, Veren häät, Verihäät, Vérnász, Кровавая свадьба, Кървава сватба, 血の婚礼, 血婚

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.4 IMDb
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