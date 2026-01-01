Similar films for Blood Wedding
Salomé Drama
2002, Spain
6.0
The Dark Night Drama
1989, Spain
5.0
El Amor brujo Drama, Musical
1986, Spain
6.0
Carmen Drama, Musical
1983, Spain
7.0
Cria Cuervos Drama
1976, Spain
7.0
Ana and the Wolves Drama
1973, Spain
7.0
Goya in Bordeaux Drama, War, Biography
1999, Italy / Spain
6.0
Argentina Musical, Documentary
2015, Argentina / France / Spain
6.0
Flamenco, Flamenco Musical
2010, Spain
7.0
Tango Drama, Musical
1998, Spain / Argentina
7.0
I, Don Giovanni Musical, Drama, History
2009, Spain / Italy
6.0