Country Italy / France

Runtime 2 hours 12 minutes

Production year 1959

World premiere 30 August 1959

Production Zebra Films, Société Nouvelle des Établissements Gaumont (SNEG)

Also known as

Il generale Della Rovere, General Della Rovere, Der falsche General, El general de la Rovere, Le Général de la Rovere, De Crápula a Herói, Generaal della Rovere, Generał della Rovere, Generál della Rovere, Generalen, Generalul Della Rovere, In de schaduw van de Nazi's, Kenraali della Rovere, Le Général della Rovere, O General Della Rovere, O stratigos Della-Rovere, Rovere tábornok, Ο στρατηγός Della Rovere, Ο στρατηγός Ντέλα Ρόβερε, Генерал дела Ровере, Генерал Делла Ровере, ロベレ将軍