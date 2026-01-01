Menu
Poster of General Della Rovere
7.7 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha Films General Della Rovere

General Della Rovere

Il generale della Rovere 18+
Synopsis

Bardone, a petty con man, is arrested by the Gestapo and coerced into impersonating a partisan leader in order to expose another resistance organizer.
Country Italy / France
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1959
World premiere 30 August 1959
Release date
15 November 1959 France
13 April 1960 Germany
7 October 1959 Italy
21 November 1960 USA
8 May 1961 USSR
Production Zebra Films, Société Nouvelle des Établissements Gaumont (SNEG)
Also known as
Il generale Della Rovere, General Della Rovere, Der falsche General, El general de la Rovere, Le Général de la Rovere, De Crápula a Herói, Generaal della Rovere, Generał della Rovere, Generál della Rovere, Generalen, Generalul Della Rovere, In de schaduw van de Nazi's, Kenraali della Rovere, Le Général della Rovere, O General Della Rovere, O stratigos Della-Rovere, Rovere tábornok, Ο στρατηγός Della Rovere, Ο στρατηγός Ντέλα Ρόβερε, Генерал дела Ровере, Генерал Делла Ровере, ロベレ将軍
Director
Roberto Rossellini
Roberto Rossellini
Cast
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica
Hannes Messemer
Vittorio Caprioli
Nando Angelini
Herbert Fischer
Cast and Crew
Film rating

7.7
Rate 13 votes
7.7 IMDb
