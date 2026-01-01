Bardone, a petty con man, is arrested by the Gestapo and coerced into impersonating a partisan leader in order to expose another resistance organizer.
CountryItaly / France
Runtime2 hours 12 minutes
Production year1959
World premiere30 August 1959
Release date
15 November 1959
France
13 April 1960
Germany
7 October 1959
Italy
21 November 1960
USA
8 May 1961
USSR
ProductionZebra Films, Société Nouvelle des Établissements Gaumont (SNEG)
Also known as
Il generale Della Rovere, General Della Rovere, Der falsche General, El general de la Rovere, Le Général de la Rovere, De Crápula a Herói, Generaal della Rovere, Generał della Rovere, Generál della Rovere, Generalen, Generalul Della Rovere, In de schaduw van de Nazi's, Kenraali della Rovere, Le Général della Rovere, O General Della Rovere, O stratigos Della-Rovere, Rovere tábornok, Ο στρατηγός Della Rovere, Ο στρατηγός Ντέλα Ρόβερε, Генерал дела Ровере, Генерал Делла Ровере, ロベレ将軍