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Poster of Escape by Night
7.2
Kinoafisha Films Escape by Night
7.2

Escape by Night

, 1960
Era notte a Roma
Italy, France / Drama / 18+
Poster of Escape by Night
7.2

Synopsis

Three allied prisoners, a Russian, an American and an Englishman, attempt to escape with the help of a young couple from Rome.

Cast

Leo Genn
Il maggiore britannico Michael Pemberton
Giovanna Ralli
Esperia Belli
Sergei Bondarchuk
Sergei Bondarchuk
Il sergent sovietico Fyodor Aleksandrovic Nazukov
Peter Baldwin
Il tenente americano Peter Bradley
Hannes Messemer
Il barone Von Kleist
Sergio Fantoni
Don Valerio
Enrico Maria Salerno
Laura Betti
Teresa
Rosalba Neri
Erika Almagià
Giulio Calì
L'autista
Roberto Palombi
Sor Giacinto
Director Roberto Rossellini
Writer Sergio Amidei, Diego Fabbri, Brunello Rondi, Roberto Rossellini
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1960
World premiere 11 May 1960
Release date
7 October 1960 Italy
1 February 1963 USSR
Production International Goldstar, Dismage
Also known as
Era notte a Roma, Blackout in Rome, Era noche en Roma, Era Noite em Roma, Es war Nacht in Rom, Untvlucht in de nacht, Wait for the Dawn, ローマで夜だった, Bila je noc u Rimu, Bila je noc v Rimu, Det var natt i Rom, Era de noche en Roma, Era noapte la Roma, Escape by Night, Fugitivos en la noche, It Was Night in Rome, Les évadés de la nuit, Noc nad Rzymem, Rómában éjszaka volt, Traques dans la nuit, Unter den Augen der Häscher, В Риме была ночь

Film rating

7.2
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Updated 12 November 2020
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