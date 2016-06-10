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Poster of RSC: Hamlet
7.7
Kinoafisha Films RSC: Hamlet
7.7

RSC: Hamlet

, 2016
RSC: Hamlet
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of RSC: Hamlet
7.7

Cast

Clarence Smith
Claudius
Hiran Abeysekara
Horatio
Paapa Essiedu
Paapa Essiedu
Hamlet
Tanya Moodie
Tanya Moodie
Gertrude
Ewart James Walters
Gravedigger
Ewart James Walters
Gravedigger
Cyril Nri
Polonius
Marcus Griffiths
Laertes
Natalie Simpson
Natalie Simpson
Ophelia
James Cooney
Rosencrantz
Bethan Cullinane
Guildenstern
Director Simon Godwin
Writer William Shakespeare
Composer Sola Akingbola
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 3 hours 20 minutes
Production year 2016
World premiere 10 June 2016
Worldwide Gross $351,923
Production Royal Shakespeare Company
Also known as
Royal Shakespeare Company: Hamlet, Hamlet, Hamlet - RSC Live 2016

Film rating

7.7
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Updated 26 December 2023
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