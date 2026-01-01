Aleksandr Chudakov

Menu
Actor type
The Adventurer
Popular Films
6.9
Trubachyov's Detachment Is Fighting
(1957)
6.8
Vasyok Trubachyov and His Comrades
(1955)
Filmography
6.9
Trubachyov's Detachment Is Fighting
Otryad Trubachyova srazhayetsya
Adventure, War
1957, USSR
6.8
Vasyok Trubachyov and His Comrades
Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi
Adventure, Children's
1955, USSR
