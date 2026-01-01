Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Chudakov Aleksandr Chudakov
Kinoafisha Persons Aleksandr Chudakov

Aleksandr Chudakov

Aleksandr Chudakov

Actor type
The Adventurer

Popular Films

Trubachyov's Detachment Is Fighting 6.9
Trubachyov's Detachment Is Fighting (1957)
Vasyok Trubachyov and His Comrades 6.8
Vasyok Trubachyov and His Comrades (1955)

Filmography

Genre
Year
Trubachyov's Detachment Is Fighting 6.9
Trubachyov's Detachment Is Fighting Otryad Trubachyova srazhayetsya
Adventure, War 1957, USSR
Vasyok Trubachyov and His Comrades 6.8
Vasyok Trubachyov and His Comrades Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi
Adventure, Children's 1955, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more