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Poster of Teoriya zapoya
5.9
Kinoafisha Films Teoriya zapoya
5.9

Teoriya zapoya

, 2003
Teoriya zapoya
Russia / Comedy / 18+
Poster of Teoriya zapoya
5.9

Cast

Yaroslav Boyko
Yaroslav Boyko
Vitalik
Sergey Artsibashev
Sergey Artsibashev
Dedulik
Galina Petrova
Galina Petrova
Mother-in-law
Evgeniy Buldakov
Petya
Dina Korzun
Dina Korzun
Svetik
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Tractor Driver
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Driver
Mariya Mironova
Mariya Mironova
Ideal Woman
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Cop Fairy
Tatyana Kiselyova
Director Natalja Pogonischewa
Writer Denis Rodimin, Levan Galustov
Composer Sergey Shnurov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2003
World premiere 18 May 2003
Release date
3 August 2003 Russia 12+
18 May 2003 Kazakhstan
18 May 2003 Ukraine
Production Poligon Film
Also known as
Teoriya zapoya, The Theory of Binge Drinking, The Theory of Hard Drinking, Теория запоя, Теория на запоя, Teorija zapoja

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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