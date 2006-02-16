Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bolshaya lyubov
5.7
Kinoafisha Films Bolshaya lyubov
5.7

Bolshaya lyubov

, 2006
Bolshaya lyubov
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Bolshaya lyubov
5.7

Cast

Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Anton Ulybabov
Yuliya Menshova
Yuliya Menshova
Kaleriya
Inna Makarova
Inna Makarova
Sofia Mikhailovna
Anatoly Vasilyev
Anatoly Vasilyev
Kantemirov
Galina Petrova
Galina Petrova
Matchmaker Suzanna Pavlovna
Zhanna Epple
Zhanna Epple
Tania, the stewardess
Oleg Dolin
Oleg Dolin
Oleg
Olga Dobrina
Rita
Gennadiy Mitnik
Konstantin
Anna Ukolova
Anna Ukolova
Oleg Akulich
Terrorist
Igor Artashonov
Igor Artashonov
Director Dmitriy Fiks
Writer Maksim Stishov
Composer Ilya Dukhovnyy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
World premiere 16 February 2006
Release date
16 February 2006 Russia КароПрокат
16 February 2006 Belarus
16 February 2006 Kazakhstan
16 February 2006 Ukraine
Production Motor! Film Studio
Also known as
Bolshaya lyubov, Great Love, Wielka miłość, Большая любовь, Голямата любов

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Bolshaya lyubov

Neidealnaya zhenshchina
Neidealnaya zhenshchina Comedy
2008, Russia
6.0
Moscow Gigolo (2008)
Moscow Gigolo (2008) Romantic
2008, Russia
5.0
Koleso lyubvi
Koleso lyubvi Comedy
1994, Russia
4.0
Prilichnye lyudi
Prilichnye lyudi Comedy
2015, Russia
3.0
Peterburg. Tolko po lyubvi
Peterburg. Tolko po lyubvi Comedy, Romantic
2016, Russia
6.0
Waiting for Love
Waiting for Love Comedy, Romantic
1981, USSR
6.0
Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh
Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh Comedy, Drama
2012, Russia
4.0
Bablo
Bablo Comedy
2010, Russia
6.0
Byla ne byla
Byla ne byla Comedy
2007, Russia
3.0
BOOMERang
BOOMERang Comedy
2021, Russia
5.0
Without Men
Without Men Comedy, Romantic
2011, Russia
4.0
Крепкий брак
Крепкий брак Romantic
2012, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more