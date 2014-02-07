Cast
Cast and Crew
Composer
Christoph Kaiser, Julian Maas
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2014
World premiere
7 February 2014
Release date
|8 April 2015
|France
|
|
|9 October 2014
|Germany
|
|
|8 January 2015
|Greece
|
|
|30 April 2015
|Hungary
|
|
|19 September 2015
|Japan
|
|
|2 October 2015
|Spain
|
|
Worldwide Gross
$80,552
Production
Camino Filmverleih, Port au Prince Film & Kultur Produktion, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Also known as
Jack, Джек, ぼくらの家路, Jack (Edward Berger), 男孩杰克