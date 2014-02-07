Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Jack
7.3
Kinoafisha Films Jack
7.3

Jack

, 2014
Jack
Germany / Drama / 18+
Poster of Jack
7.3

Synopsis

Jack is a young boy who lives in a troubled family with little money.

Cast

Ivo Pietzcker
Jack
Georg Arms
Manuel
Luise Heyer
Luise Heyer
Sanna
Nele Mueller-Stöfen
Becki
Vincent Redetzki
Vincent Redetzki
Jonas
Jacob Matschenz
Jacob Matschenz
Philipp
Odine Johne
Kati
Johann Jürgens
Mattes
Atheer Adel
Ophir
Anthony Arnold
Danilo
Director Edward Berger
Writer Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen
Composer Christoph Kaiser, Julian Maas
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2014
World premiere 7 February 2014
Release date
8 April 2015 France
9 October 2014 Germany
8 January 2015 Greece
30 April 2015 Hungary
19 September 2015 Japan
2 October 2015 Spain
Worldwide Gross $80,552
Production Camino Filmverleih, Port au Prince Film & Kultur Produktion, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Also known as
Jack, Джек, ぼくらの家路, Jack (Edward Berger), 男孩杰克

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Jack

Niemand ist bei den Kälbern
Niemand ist bei den Kälbern Drama
2021, Germany
5.0
The Last Execution
The Last Execution Biography, Drama
2021, Germany
6.0
French Tech
French Tech Comedy
2020, France
6.0
Curveball
Curveball Thriller, Comedy, Crime, History
2019, Germany
7.0
Baby(a)lone
Baby(a)lone Drama
2015, Luxembourg
6.0
Kolya
Kolya Comedy, Music, Drama
1996, Czechia
7.0
My New Partner
My New Partner Comedy
1984, France
7.0
The Lacemaker
The Lacemaker Drama, Romantic
1977, France / West Germany / Switzerland
7.0
Im Westen nichts Neues
Im Westen nichts Neues Action, Drama, War
2022, Germany / USA
7.0
Fado
Fado Thriller, Drama
2016, Germany / Portugal
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more