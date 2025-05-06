Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mersedes ukhodit ot pogoni
6.3
Kinoafisha Films Mersedes ukhodit ot pogoni
6.3

Mersedes ukhodit ot pogoni

, 1980
Mersedes ukhodit ot pogoni
USSR / War / 18+
Poster of Mersedes ukhodit ot pogoni
6.3

Cast

German Yushko
Vladimir Loktev
Mikhail Golubovich
Vasya Golovin - syofyor
Anatoly Rudakov
Anatoly Rudakov
Lyonya Mikhaylov - radist
Igor Livanov
Igor Livanov
Sasha Yermolenko
Anatoli Barchuk
Bordziy
Boris Yurchenko
Kompaniyets
Vilori Pashchenko
Shaleykis
Aleksei Goryachev
Dudar
Anatoli Vasilyev
Nachalnik shtaba armii
Yuri Motsarev
Nikitin
Director Yuri Lyashenko
Writer Igor Shevtsov, Andrei Lokotosh
Composer Evgeniy Doga
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1980
World premiere 1 March 1980
Release date
1 March 1980 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Mersedes ukhodit ot pogoni, «Мерседес» уходит от погони

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mersedes ukhodit ot pogoni

While there is time
While there is time War
1987, USSR
5.0
R.V.S.
R.V.S. War
1977, USSR
6.0
Na kievskom napravlyenii
Na kievskom napravlyenii War
1967, USSR
6.0
72 Meters
72 Meters Adventure, Action, War, Drama
2004, Russia
7.0
At Your Threshold
At Your Threshold Drama, War
1963, USSR
7.0
Gde-to gremit voyna
Gde-to gremit voyna War, Drama
1986, USSR
5.0
Duma o Kovpake: Buran
Duma o Kovpake: Buran Biography, War
1976, USSR
7.0
Duma about Kovpak
Duma about Kovpak Biography, War
1974, USSR
7.0
Dva goda nad propastyu
Dva goda nad propastyu War, Drama
1966, USSR
6.0
Zhenskiye radosti i pechali
Zhenskiye radosti i pechali War, Drama
1982, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more