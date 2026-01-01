Cast
Anatoli Barchuk
Oleksa Slavuta
Polina Kumanchenko
NastyaProkopievna
Viktor Mizinenko
Ostap Ivanovich Slavuta
Vitali Rosstalnoy
Andrey Ostapovich Slavuta
Valentina Grishokina
Natalka
Viktor Miroshnichenko
Pavlo Revenko
Nikolay Yakovchenko
Pavlo Lavrin
Cast and Crew
Composer
Aleksandr Bilash
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1967
World premiere
10 June 1968
Release date
|10 June 1968
|Russia
|
|12+
|10 June 1968
|USSR
|
|
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Na kievskom napravlyenii, На киевском направлении