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Poster of Na kievskom napravlyenii
6.5
Kinoafisha Films Na kievskom napravlyenii
6.5

Na kievskom napravlyenii

, 1967
Na kievskom napravlyenii
USSR / War / 18+
Poster of Na kievskom napravlyenii
6.5

Cast

Anatoli Barchuk
Oleksa Slavuta
Polina Kumanchenko
NastyaProkopievna
Viktor Mizinenko
Ostap Ivanovich Slavuta
Natalya Naum
Ustina
Stepan Oleksenko
Stepan Oleksenko
Ivan Ostapovich Slavuta
Vitali Rosstalnoy
Andrey Ostapovich Slavuta
Valentina Grishokina
Natalka
Viktor Miroshnichenko
Pavlo Revenko
Nila Kryukova
Ganna
Nikolay Yakovchenko
Pavlo Lavrin
Director Vladimir Denisenko
Composer Aleksandr Bilash
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1967
World premiere 10 June 1968
Release date
10 June 1968 Russia 12+
10 June 1968 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Na kievskom napravlyenii, На киевском направлении

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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