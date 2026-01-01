Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Южноуральске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
7.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Прыгуны
Девочка переносит свое сознание в тело бобра. Новый оригинальный мультфильм студии Pixar
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Марсупилами. Пушистый круиз
Семейный фильм о неведомой зверушке, за которой охотятся все браконьеры мира
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
6.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Жемчуг
Пребывающая в кризисе пара удочеряет девочку и отправляется с ней в Индию
драма
2025, Россия
8.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
Формат сеанса
2D
2D.
Жанр
анимация
драма
комедия
мелодрама
приключения
семейный
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
Применить
