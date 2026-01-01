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Poster of Баттерфляй
5.8
Kinoafisha Films Баттерфляй
5.8

Баттерфляй

, 1993
Баттерфляй
Russia / Drama / 18+
Poster of Баттерфляй
5.8

Cast

Sergey Vinogradov
Sergey Vinogradov
Self
Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Self
Irina Metlitskaya
Self
Roman Viktiuk
Roman Viktiuk
Natalia Makarova
Natalia Makarova
Self
Erik Kurmangaliev
Self
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Self
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Self
Vladimir Zaytsev
Vladimir Zaytsev
Self
Oleg Isayev
Self
Leonid Lyutvinsky
Self
Director Aleksey Uchitel
Writer Avdotya Smirnova, Aleksey Uchitel
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 55 minutes
Production year 1993
World premiere 1 January 1993
Production Rok, Televideniye Rossii
Also known as
Batterflyay, Баттерфляй, Butterfly

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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