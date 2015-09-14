Menu
Bolshoi Babylon
Country Great Britain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2016
Online premiere 8 January 2016
World premiere 14 September 2015
Release date
4 February 2016 Russia Магнетик лаб 16+
4 February 2016 Belarus
14 September 2015 Canada
26 September 2017 Denmark
21 July 2016 Germany
4 February 2016 Kazakhstan
4 February 2016 Ukraine
Worldwide Gross $131,832
Production Red Velvet Films, Red Box Films, Altitude Film Entertainment
Also known as
Bolshoi Babylon, Babilon Bolszoj, Bolchoï Babylone, Bolschoi Babylon, Botrány a Bolsojban, Suur Baabülon, Большой Вавилон, ボリショイ・バビロン　華麗なるバレエの舞台裏
Director
Nick Reed
Mark Franchetti
Cast
Vladimir Urin
Sergei Filin
Sergei Filin
Maria Alexandrova
Anastasiya Meskova
