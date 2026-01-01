Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mark Franchetti Mark Franchetti
Kinoafisha Persons Mark Franchetti

Mark Franchetti

Mark Franchetti

Date of Birth
17 October 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

The Condemned 7.3
The Condemned (2013)
Bolshoi Babylon 6.2
Bolshoi Babylon (2016)
Pure Art 5.8
Pure Art (2016)

Filmography

Genre
Year
Bolshoi Babylon 6.2
Bolshoi Babylon Bolshoi Babylon
Documentary 2016, Great Britain
Watch trailer
Pure Art 5.8
Pure Art Chistoe iskusstvo
Thriller, Detective 2016, Russia
Watch trailer
The Condemned 7.3
The Condemned The Condemned
Documentary 2013, Great Britain / Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more