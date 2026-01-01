Menu
Mark Franchetti
Mark Franchetti
Kinoafisha
Persons
Mark Franchetti
Mark Franchetti
Mark Franchetti
Date of Birth
17 October 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
7.3
The Condemned
(2013)
6.2
Bolshoi Babylon
(2016)
5.8
Pure Art
(2016)
Filmography
Genre
All
Detective
Documentary
Thriller
Year
All
2016
2013
All
3
Films
3
Director
1
Producer
2
Writer
1
6.2
Bolshoi Babylon
Bolshoi Babylon
Documentary
2016, Great Britain
Watch trailer
5.8
Pure Art
Chistoe iskusstvo
Thriller, Detective
2016, Russia
Watch trailer
7.3
The Condemned
The Condemned
Documentary
2013, Great Britain / Russia
