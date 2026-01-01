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Kinoafisha Films Posledstviya

Posledstviya

, 2019
Posledstviya
Russia / Drama / 18+

Cast

Aleksandr Samoylenko
Aleksandr Samoylenko
Alyona Babenko
Alyona Babenko
Anna Taratorkina
Anna Taratorkina
Marta Kessler
Marta Kessler
Egor Koreshkov
Egor Koreshkov
Sergey Lanbamin
Sergey Lanbamin
Nikita Martynenko
Vera’s son
Grigoriy Perel
Roman Pogorelov
Roman Pogorelov
Ekaterina Shumakova
Ekaterina Shumakova
Director Alexander Kott
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Production year 2019
Production OKKO Studios, Sreda
Also known as
Posledstviya, Последствия

Film rating

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