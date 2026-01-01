Also known as

Days of Glory, Dias de Glória, Días de gloria, A dicsőség napjai, Dagar av ära, Dani slave, Dni chwały, Jours de gloire, La gloria de un beso, Quando a Neve Tornar a Cair, Quando a Neve Voltar a Cair, Revenge, Spaste ta desma, Tamara figlia della steppa, Zile de glorie, Дни на слава, Дни славы

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