Days of Glory, Dias de Glória, Días de gloria, A dicsőség napjai, Dagar av ära, Dani slave, Dni chwały, Jours de gloire, La gloria de un beso, Quando a Neve Tornar a Cair, Quando a Neve Voltar a Cair, Revenge, Spaste ta desma, Tamara figlia della steppa, Zile de glorie, Дни на слава, Дни славы
Film rating
6.2
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6.1IMDb
Quotes
VladimirYou destroy something you greatly love, you learn to love to destroy.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.