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Poster of Plots with a View
5.7
Kinoafisha Films Plots with a View
5.7

Plots with a View

, 2002
Plots with a View
Great Britain, USA, Germany / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Plots with a View
5.7

Cast

Brenda Blethyn
Betty Rhys-Jones
Alfred Molina
Alfred Molina
Boris Plots
Christopher Walken
Christopher Walken
Frank Featherbed
Robert Pugh
Robert Pugh
Hugh Rhys-Jones
Naomi Watts
Naomi Watts
Meredith Mainwaring
Lee Evans
Lee Evans
Jerry Springer
Jerry Springer
Hannah Higgins
Young Betty
Joshua Jenkins
Young Boris
Shaun Phillips
Young Hugh
Menna Trussler
Dilys Rhys-Jones
Director Nick Hurran
Writer Fred Ponzlov
Composer Rupert Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA / Germany
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2002
World premiere 4 October 2002
Release date
4 December 2003 Russia
4 December 2003 Belarus
10 June 2003 Germany
1 August 2003 Greece
4 December 2002 Italy
4 December 2003 Kazakhstan
4 December 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $1,868,949
Production Snowfall Films, Spice Factory, CF1 Cyf
Also known as
Plots with a View, Bailando en el cementerio, Bailando con el corazón, Grabgeflüster, 4 kideies gia 1 gamo, 4 κηδείες για 1 γάμο, A Morte Soube-nos Tão Bem, Bara con vista, Begravda hemligheter, Begravelse med utsikt, Dragoste 'mortala', Funerarias, S.A., Grabgeflüster - Liebe versetzt Särge, L'amour, six pieds sous terre, Neljät hautajaiset & häät, Neljät hautajaiset & yhdet häät, Neljät hautajaiset ja häät, Neljät hautajaiset ja yhdet häät, Palaidotos paslaptys, Plotz with a View, Sírhely kilátással - Nincs esküvő, csak temetés, Túmulo com Vista, Undertaking Betty, Zakopana Betty, Чeтири погребения и една сватба, Четверо похорон и одна свадьба, Чотири похорони та одне весілля, 贝蒂的承诺, Funerarias S.A., Grabgeflüster - Liebe versetzt Berge

Film rating

5.7
Rate 14 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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